Cimitero di Poggio a Caiano, quasi conclusi i lavori di riqualificazione del lotto B

POGGIO A CAIANO – Volgono al termine gli importanti lavori di riqualificazione del lotto B del camposanto comunale, intervento iniziato a luglio dello scorso anno. Il progetto complessivo, strutturato nei lotti A e B, vede la sua prima svolta con l’ultimazione del lotto B appunto, la parte che presentava le maggiori criticità strutturali. L’intervento ha riguardato le coperture del tetto delle due porzioni dei passaggi laterali (quelli a fianco della chiesetta) e la riapertura e messa in sicurezza del passaggio laterale sinistro, che era chiuso da alcuni anni a causa del pericolo di crollo di intonaco del solaio di copertura. Manca qualche intervento all’interno della chiesetta, lavori che dovrebbero terminare entro la metà di giugno.

La fine di questa prima parte di riqualificazioni apre la strada alla fase successiva del piano. “Entro settembre è, infatti, previsto il via ufficiale al secondo lotto, il lotto A – spiega l’assessore Piero Baroncelli – ed è quello che si concentrerà sui settori laterali con l’obiettivo di completare definitivamente l’intera area d’ingresso del cimitero. Questo è un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e lo stiamo portando avanti, come tanti altri. Il nostro lavoro è far vedere fattivamente, tutti i giorni, quello che vogliamo recuperare per dare una dignità a Poggio a Caiano. Da cittadino poggese ho vissuto in prima persona tante criticità che non erano mai state risolte e per tanti anni sono state sotto gli occhi di tutti. Uno dei nostri obiettivi è cercare di rendere Poggio funzionale sotto tutti i punti di vista, con strutture idonee. L’immobilismo – termina l’assessore – a casa mia è non fare nulla. Ma noi, come giunta, a Poggio in questi anni abbiamo messo mano a quanto era stato lasciato da parte come il palazzetto dello sport di via Giotto e, appunto, il cimitero”.