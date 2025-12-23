SIGNA – Un contributo straordinario di 100.000 euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione strutturale del cimitero di San Mauro a Signa. “Uno stanziamento – si legge in una nota – inserito nella legge regionale di stabilità su segnalazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli“. “Da troppo tempo il cimitero di San Mauro versa in condizioni critiche per la sacralità del luogo e pericolose persino per i visitatori. Una situazione che ho segnalato alla giunta regionale affinché sostenesse almeno parzialmente l’intervento avviato dall’amministrazione comunale”, afferma Gemelli.
Cimitero di San Mauro, 100mila euro dalla Regione. Gemelli (FdI): “La giunta ha raccolto la mia segnalazione”
