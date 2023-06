Cimitero di San Mauro, un cittadino va a fare visita ai suoi cari e ci scrive: “Foto e video parlano da sole…”

SIGNA – “Nemmeno nel luogo più abbandonato della terra un cimitero è in queste condizioni”: sono le parole che un lettore di Piananotizie, dopo essere stato a fare visita ai propri cari, ha inviato alla nostra redazione e contenute in un video che certificano il suo scoramento – e di tanti altri cittadini – per lo stato in cui versa appunto il cimitero di San Mauro. Video e immagini (ne pubblichiamo soltanto una parte, n.d.r.) che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Scoramento a cui si è unito, negli stessi giorni, quello di alcuni cittadini della frazione del Comune di Signa manifestato in alcuni post su Facebook. Proprio poche settimane fa, inoltre, il gruppo consiliare di Uniti per Signa era tornato sull’argomento con un lungo comunicato in cui attaccava le varie amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida del Comune: “Appare chiaro, al di là dei tentativi di confondimento, – queste le parole del capo gruppo Gianni Vinattieri e del consigliere Simone Lulli – che la responsabilità del disastro attuale dei cimiteri comunali è del tutto ascrivibile al sindaco (per le responsabilità attuali pregresse), alle giunte comunali e alle maggioranze consiliari Pd che si sono succedute”. Adesso questa segnalazione, “con immagini e video – per usare le parole del nostro lettore – che parlano da sole”.