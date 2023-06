Cimitero Maggiore: nuovi spazi e interventi di miglioramento

SESTO FIORENTINO – Novità in arrivo per il Cimitero Maggiore. Sono previsti nuovi servizi come uno spazio per la dispersione delle ceneri e uno per le cerimonie laiche. Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nella seduta dello scorso 20 giugno i nuovi regolamenti per i servizi cimiteriali, introducendo diverse novità e adeguando le […]

SESTO FIORENTINO – Novità in arrivo per il Cimitero Maggiore. Sono previsti nuovi servizi come uno spazio per la dispersione delle ceneri e uno per le cerimonie laiche. Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nella seduta dello scorso 20 giugno i nuovi regolamenti per i servizi cimiteriali, introducendo diverse novità e adeguando le norme in vista dell’avvio dell’affidamento a Silve Spa a partire dal prossimo 1 luglio. Oltre all’espletamento dei servizi, il nuovo gestore garantirà manutenzione ordinaria e straordinaria e 1,5 milioni di euro di investimenti entro i prossimi quattro anni. Per il Cimitero Maggiore la nuova gestione riguarderà esclusivamente la parte comune, mentre quella monumentale resterà in capo all’amministrazione comunale.

“I servizi cimiteriali sono molto particolari e delicati – spiega il vice-sindaco Claudia Pecchioli – Con questo affidamento contiamo di ottenere un rafforzamento del servizio offerto ai cittadini che sarà attuato da un soggetto che per esperienza e caratteristiche garantisce qualità ed efficienza. La nuova modalità di gestione e i progetti in programmazione hanno richiesto la revisione delle norme vigenti prevedendo, ad esempio, la possibilità di disperdere le ceneri nel giardino della memoria di prossima realizzazione e di svolgere le esequie laiche nell’aula che sarà realizzata allo scopo”.

Dal punto di vista regolamentare una delle principali novità è la possibilità di accogliere le salme dei non residenti, superando così i limiti imposti dal vecchio regolamento. Per quanto riguarda le tariffe, le principali variazioni saranno legate all’adeguamento Istat e all’assoggettamento Iva previsto per legge con il passaggio al nuovo gestore; viene confermato il contributo comunale per la cremazioni.

Particolarmente importante è il piano degli interventi che saranno attuati in larga parte già nel prossimo triennio. Oltre all’ampliamento degli ossari, sarà avviata da subito la progettazione di un giardino della memoria nel Cimitero Maggiore per la dispersione delle ceneri che andrà ad aggiungersi a quelli già individuati nei cimiteri di Cercina e Morello. Sempre all’interno del Cimitero Maggiore sarà realizzata una cappella del commiato per lo svolgimento di funerali laici; sono previsti inoltre lavori di adeguamento dei servizi igienici e di efficientamento energetico.