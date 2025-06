“Cine-Lunedì”: a Campi Bisenzio il cinema toscano illumina le serate estive

CAMPI BISENZIO – Ogni lunedì del mese di luglio, al Circolo Rinascita, torna protagonista il grande cinema d’autore toscano con la rassegna “Cine-Lunedì”, promossa da Campi a Sinistra in collaborazione con il circolo stesso. “Quattro serate, – spiegano – quattro film simbolo di un’identità culturale che ha fatto ridere, riflettere e sognare generazioni di spettatori”. Il primo appuntamento è per lunedì 7 luglio alle 21.30 con “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci, con un giovane Roberto Benigni nei panni di un personaggio che è diventato emblema di un’intera epoca. La rassegna proseguirà il 14 luglio con Tu mi turbi di Roberto Benigni, il 21 luglio con Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi per concludersi il 28 luglio con Il ciclone di Leonardo Pieraccioni. Le proiezioni si terranno tutte all’aperto con ingresso libero, nella cornice estiva del giardino del circolo Rinascita, in piazza Matteucci. È prevista una formula promozionale: chi sottoscrive il tesseramento Arci (6 euro) riceverà la prima consumazione gratuita. “Abbiamo voluto creare un’occasione di cultura popolare accessibile a tutti – spiegano gli organizzatori – scegliendo film che parlano la nostra lingua, quella della Toscana vera, ironica e umana. È anche un modo per far vivere gli spazi associativi come luoghi di socialità e partecipazione”. Per maggiori dettagli sul programma delle serate è possibile consultare il sito: https://www.campiasinistra.it/2025/06/24/cine-lunedi-il-grande-cinema-toscano-sotto-le-stelle-al-circolo-rinascita-di-campi-bisenzio/.