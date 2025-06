“Cineginkgo”, quattro serate al cinema nei quartieri

SESTO FIORENTINO – Prende il via mercoledì 25 giugno la rassegna cinematografica itinerante “Cineginkgo”: quattro serate di proiezioni all’aperto in quattro quartieri della città. Si comincia da Padule con la proiezione del film “I pionieri” di Luca Scivoletto ; mercoledì 2 luglio è invece la volta del film “Sting like a bee” alla Zambra, mercoledì […]

SESTO FIORENTINO – Prende il via mercoledì 25 giugno la rassegna cinematografica itinerante “Cineginkgo”: quattro serate di proiezioni all’aperto in quattro quartieri della città. Si comincia da Padule con la proiezione del film “I pionieri” di Luca Scivoletto ; mercoledì 2 luglio è invece la volta del film “Sting like a bee” alla Zambra, mercoledì 9 luglio di “C’è ancora domani” a Quinto Alto per poi concludere mercoledì 16 luglio a Colonnata con “Dritti contro il cielo”. L’ingresso è gratuito con inizio delle proiezioni alle 21,15. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/CINEGINKGO. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto (Ri)Genera, realizzato con il concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana. “Una città vissuta è una città più sicura, in estate e tutto il resto dell’anno – afferma l’assessore alla cultura Jacopo Madau – Attraverso il progetto Rigenera abbiamo coinvolto tanti soggetti presenti e attivi sul territorio per offrire un calendario di eventi gratuiti e aperti a tutti. Il cinema all’aperto di Cineginkgo è una stupenda iniziativa di socialità e cultura che interesserà quattro quartieri all’interno di presidi importanti come i circoli, realtà da valorizzare sempre di più”.