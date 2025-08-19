Cinema e stelle al Parco Mediceo di Pratolino

SESTO FIORENTINO – Sotto le stelle nel Parco Mediceo di Pratolino. Ultimi due appuntamenti del ciclo di incontri di astronomia a cura di Emiliano Ricci in collaborazione con l’Associazione Astrofili Fiorentini. Sabato 9 e sabato 16 settembre . Ingressi gratuiti con prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni aperte da lunedì 1 settembre. Le serate, dedicate all’osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a cura di Emiliano Ricci e in collaborazione con l’Associazione Astrofili Fiorentini e la Città Metropolitana di Firenze. Sabato 9 settembre: Astronomia e cinema, sabato 16 settembre: Astronomia non ottica. Le serate sono offerte dalla Città Metropolitana di Firenze. Orario degli eventi 21-23: Conferenza divulgativa all’interno della Paggeria, Osservazione del cielo, sia ad occhio nudo, sia con telescopi, in collaborazione con l’Associazione Astrofili Fiorentini. Ritrovo all’ingresso del Parco (via Fiorentina, 276) entro e non oltre le 20.45. Ingresso gratuito con Prenotazione obbligatoria scrivendo a parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it e indicando nome e cognome di ogni partecipante.