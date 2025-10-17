Cinema Grotta: proiezione del documentario su Antonio Berti

FIRENZE – Nei fine settimana 4/5, 11/12 ottobre e 8/9, 22/23 novembre saranno effettuati dei lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell’area di Firenze Cascine. Per consentire le attività di cantiere, quindi, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì e per tutta la giornata […]