Cinema Grotta: proiezione del documentario su Antonio Berti

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 22 ottobre alle 21 al Cinema Grotta la proiezione del documentario “Antonio Berti. L’arte e la memoria”, ad ingresso libero. Il documentario, opera del regista Leandro Giribaldi e prodotto dalla associazione Tourbillon, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino.


