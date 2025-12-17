Cinquantaduenne arrestato per tre episodi di violenza sessuale nei confronti di una minorenne

FIRENZE – Nella giornata di lunedì, 15 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo, congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Firenze, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Domenico Guarascio, nei confronti di L.D., 52 anni, rappresentante, residente a Calenzano, in quanto ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata su minore di anni 14. Le indagini hanno permesso di portare alla luce almeno tre episodi di violenza sessuale verificatisi nei mesi di agosto 2024 e maggio 2025, ai danni di una ragazza, minore degli anni 14, sempre residente nella provincia di Firenze. Il primo episodio avvenuto durante una vacanza a Crotone e gli altri due in Calenzano. L’uomo è stato ritenuto inoltre responsabile di atti persecutori ai danni della stessa minore, in questo caso dal 2024 a settembre 2025. L’attività investigativa è ancora in fase di sviluppo e il relativo procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari; seguiranno, secondo le attuali disposizioni di legge, gli interrogatori di garanzia.