Cinzia Danti confermata presidente Confesercenti Campi Bisenzio. “Il commercio? non vogliamo solo difenderlo, deve crescere”

CAMPI BISENZIO – Prosegue con l’assemblea del Comune di Campi Bisenzio la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo di quartieri, Comuni, coordinamenti del sistema Confesercenti. La nuova presidenza del Comune di Campi Bisenzio è composta da Cinzia Danti, Roberto Arzilli, Christian Domizio, Carmine Ferraro, Andrea Landi e Giuseppe Proetto. Per quanto riguarda la figura del presidente è stata confermata alla guida Cinzia Danti, titolare del negozio Estranea Store in via Santo Stefano, che durante l’assemblea elettiva, nella sua relazione, ha fatto un breve resoconto dello stato attuale del territorio, dedicando ampio spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il territorio che rappresento, – ha detto – la nostra sfida sarà dare valore e importanza al commercio di vicinato che rappresenta l’anima sociale delle nostre frazioni e del centro”. Nel corso del confronto sono emersi tematiche che riguardano il territorio. A partire dalla difesa del commercio di vicinato: Campi Bisenzio rappresenta oggi un Hub commerciale di rilievo nazionale ed è fondamentale ritrovare un equilibrio. L’obiettivo resta la tutela delle Pmi, che continuano a resistere con tenacia sia nel centro storico che nelle frazioni. Una delle priorità sarà il dialogo con l’amministrazione comunale per migliorare la fruibilità del capoluogo: “Sono necessari interventi su viabilità e sosta per rendere il centro storico più accessibile a cittadini e visitatori. In quest’ottica, l’associazione guarda con favore all’arrivo della tramvia, a patto che il capolinea sia strategicamente vicino al centro, migliorando la mobilità senza isolare il cuore commerciale”.

Sul fronte delle scelte urbanistiche alcune previsioni non convincono e si continuerà a sostenere tesi, che puntano alla salvaguardia degli interessi delle Pmi. L’associazione, infatti, è contraria a ogni decisione volta all’incremento di media e grande distribuzione commerciale, soprattutto se inserita in contesti “avulsi” dal centro cittadino. Il Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” resterà il motore dell’attrattività cittadina. Attraverso il consolidamento di eventi storici come i “Mercoledì di luglio” e le iniziative legate al Natale, l’obiettivo è mantenere Campi Bisenzio una città “vivace”, capace di trasformare il commercio in un’esperienza di aggregazione sociale. “Auspico che l’amministrazione comunale – conclude – prenda decisioni coraggiose sulle tematiche relative all’urbanistica e mobilità: il centro deve essere accessibile, accogliente e vissuto, non un’area isolata dai flussi della città. Non vogliamo solo difendere il commercio, vogliamo farlo evolvere”.