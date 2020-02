Ciolini (Pd): “Serve un nuovo dialogo fra la Regione e i Comuni della Piana”

FIRENZE – “Alla luce della sentenza del Consiglio di stato sull’iter per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, è arrivato il momento di instaurare un nuovo dialogo fra la Regione Toscana e tutti i Comuni della piana per ripensare l’organizzazione del sistema infrastrutturale e di tutela ambientale dell’area metropolitana”: questa la dichiarazione di Nicola Ciolini, consigliere regionale del Partito Democratico, in merito alla sentenza del Consiglio di stato sulla vicenda dell’aeroporto di Firenze.