FIRENZE – I consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni, Vittorio Picchianti e Claudio Gemelli esprimono “grande soddisfazione per l’elezione all’unanimità del collega Gianni Vinattieri a presidente della prima commissione di garanzia e controllo della Città metropolitana di Firenze. Questa nomina unanime rappresenta un momento di positiva convergenza tra i gruppi politici e premia una figura di grande qualificazione professionale, sempre presente e dotata di eccellenti capacità di mediazione, ideale per un ruolo così prestigioso e strategico”. “Felice di lasciare il posto – ha aggiunto Gemelli, presidente uscente dimissionario a un consigliere come Gianni Vinattieri che in questi mesi ha dimostrato competenza e preparazione ma anche equilibrio. Tutte qualità necessarie per svolgere al meglio il ruolo di garanzia e di controllo di un ente complesso come la Città metropolitana”. “Ringrazio tutti i gruppi politici per la fiducia unanime – ha detto Vinattieri – e il sostegno trasversale. Un grazie particolare va al mio gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento, che mi ha sostenuto con convinzione. Mi impegnerò con dedizione per svolgere al meglio questo importante ruolo al servizio dell’intera Città metropolitana”.
Città metropolitana, Gianni Vinattieri presidente della commissione di garanzia e controllo
