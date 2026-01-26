Città metropolitana, Gianni Vinattieri presidente della commissione di garanzia e controllo

FIRENZE – I consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni, Vittorio Picchianti e Claudio Gemelli esprimono “grande soddisfazione per l’elezione all’unanimità del collega Gianni Vinattieri a presidente della prima commissione di garanzia e controllo della Città metropolitana di Firenze. Questa nomina unanime rappresenta un momento di positiva convergenza tra i gruppi politici e premia una figura di grande qualificazione professionale, sempre presente e dotata di eccellenti capacità di mediazione, ideale per un ruolo così prestigioso e strategico”. “Felice di lasciare il posto – ha aggiunto Gemelli, presidente uscente dimissionario a un consigliere come Gianni Vinattieri che in questi mesi ha dimostrato competenza e preparazione ma anche equilibrio. Tutte qualità necessarie per svolgere al meglio il ruolo di garanzia e di controllo di un ente complesso come la Città metropolitana”. “Ringrazio tutti i gruppi politici per la fiducia unanime – ha detto Vinattieri – e il sostegno trasversale. Un grazie particolare va al mio gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento, che mi ha sostenuto con convinzione. Mi impegnerò con dedizione per svolgere al meglio questo importante ruolo al servizio dell’intera Città metropolitana”.