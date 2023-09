Cittadini e Angeli del Bello ripuliscono il Parco del Neto

CALENZANO – Non solo pulizia urbana delle bellezze artistiche, ma il decoro coinvolge anche i grandi spazi verdi e così nei giorni scorsi alcuni cittadini uniti ai volontari della fondazione degli Angeli del Bello si sono dedicati alla pulizia del Parco del Neto. Un gruppo di 40 persone si sono impegnate scartando e verniciando 13 panchine ed una seduta di tavolo, oltre ad aver scartato e riverniciato la bacheca che c’è all’inizio del parco e ripristinato la fontana presente. “Insieme è stato fatto tanto per il Parco – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Giorgio Moretti -. A Calenzano hanno sede tante aziende, gli Angeli del Bello si mettono a disposizione per organizzare queste esperienze di volontariato aziendale utili per le aziende, per le persone che intervengono e per l’intera comunità”.

“La collaborazione con gli Angeli del Bello a Calenzano è iniziata da qualche mese – ha commentato il vicesindaco di Calenzano con delega al verde pubblico, Alberto Giusti – e siamo stati felici di dare spazio a questa realtà che si affianca alle associazioni calenzanesi che da sempre curano il Parco del Neto e il nostro ambiente urbano. Gli Angeli del Bello con la loro dedizione e preparazione possono essere un’esperienza civica da riproporre anche in altre parti della città per i nostri spazi verdi più frequentati e vissuti dai cittadini”. Proseguono, quindi, con impegno e dedizione anche nel Comune di Calenzano le attività della Onlus fiorentina, nata nel 2010, che conta 3.500 iscritti, 190 progetti realizzati con 290 volontari attivi ogni settimana.