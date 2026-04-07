Cittadini “tutori” del verde pubblico, nasce Radici di Comunità

SESTO FIORENTINO – Curare il verde pubblico, occuparsi dei giardini monitorando le condizioni degli arredi, seguire i tempi e le necessità delle alberature, in una parola connettersi con il verde della propria città per essere cittadini responsabili. È questo il progetto di cittadinanza attiva dal titolo “Radici di Comunità” sviluppato dai Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino per valorizzare la gestione del verde urbano e che coinvolge l’Istituto per la BioEconomia del Cnr, i Centri di Ricerca “Agricoltura e Ambiente” e “Foreste e Legno” del CREA, il CAI Sezione di Sesto Fiorentino. Il progetto è finanziato dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, il progetto prende il via con un impegno economico di 195.406 di cui 140.900 euro provenienti dal bando del Mase. A presentare il progetto Beatrice Corsi, assessore all’ambiente del Comune di Sesto Fiorentino; Martina Banchelli, vicesindaco del Comune di Calenzano con delega all’ambiente; Francesca Ugolini, ricercatrice presso l’Istituto per la BioEconomia del Cnr, coordinatrice del progetto Radici di Comunità; Isabella De Meo, ricercatrice presso il Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente del CREA; Alessandro Gamannossi, presidente della sezione CAI di Sesto Fiorentino.

“Radici di Comunità” è un percorso, della durata di due anni, che mira a rafforzare la pubblica partecipazione nella gestione del verde urbano, trasformandola in un processo strutturato e valutabile, con risultati misurabili e replicabili. Cittadini, associazioni, studenti e insegnanti delle scuole avranno la possibilità di contribuire attivamente alla sostenibilità e alla qualità dell’ambiente del loro territorio attraverso iniziative pratiche di cura e valorizzazione di due aree verdi: il parco di Travalle a Calenzano e il Parco dello Zambra a Sesto Fiorentino. Coinvolti nel percorso anche il personale tecnico dei Comuni che si occupa del verde urbano e associazioni cittadine: Elpis, Gian – Il Binario, La Racchetta, Vab e Natura è-OrtoCollettivo.

Per presentare il progetto alla cittadinanza, sono in calendario due eventi pubblici. A Sesto Fiorentino “Insieme per il Parco dello Zambra” lunedì 20 aprile dalle 17 alle 19 a Villa San Lorenzo (via degli Scardassieri, 47). A Calenzano “Insieme per il Parco di Travalle” martedì 21 aprile dalle 17 alle 19 nella sala convegni del palazzo comunale, (piazza Gramsci, 11). Il parco dello Zambra, a Sesto Fiorentino, è stato recentemente interessato da un intervento di riqualificazione con nuove attrezzature ludiche e per il fitness, progettate per essere inclusive e accessibili a tutte e tutti. Per preservare nel tempo la qualità e la piena fruibilità, risulta fondamentale garantire interventi costanti di manutenzione ordinaria. Il parco di Travalle è un’area molto frequentata per passeggiate, picnic, gite in bici e pomeriggi all’aria aperta. L’area ha necessità di essere ripensata per alcune funzioni insieme ai cittadini. “Radici di Comunità” sperimenterà processi partecipativi che accompagnano la gestione del verde pubblico lungo l’intero ciclo: coinvolgimento, formazione, attività sul territorio, monitoraggio e continuità. Dopo una prima fase di analisi che ha coinvolto anche altre realtà locali italiane, si entra adesso nel cuore del progetto, con la chiamata ai cittadini, alle associazioni e alle scuole, con eventi formativi e pratici per la manutenzione e la valorizzazione delle due aree verdi. Sono previsti anche laboratori pratici e trekking con la sezione CAI di Sesto Fiorentino, in cui gli studenti diventano “studenti-guida per un giorno”. Per far conoscere da vicino le attività del progetto e coinvolgere nuovi volontari, sarà organizzata una postazione informativa nei prossimi giorni: venerdì 10 aprile dalle ore 11 alle ore 17 al Parco dello Zambra e sabato 11 aprile dalle 11 alle 16 al Parco di Travalle.