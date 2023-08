“Civitas”, la festa di Sinistra per Calenzano

CALENZANO – Da giovedì 7 a domenica 17 settembre la Casa del Popolo di Calenzano ospiterà “Civitas”, la festa civica organizzata da Sinistra per Calenzano e Per la mia Città: undici serate di ristorazione e animazione, per stare in compagnia e proseguire il percorso di confronto fra associazione politico-culturale e cittadinanza. Tutte le sere, in […]

CALENZANO – Da giovedì 7 a domenica 17 settembre la Casa del Popolo di Calenzano ospiterà “Civitas”, la festa civica organizzata da Sinistra per Calenzano e Per la mia Città: undici serate di ristorazione e animazione, per stare in compagnia e proseguire il percorso di confronto fra associazione politico-culturale e cittadinanza. Tutte le sere, in aggiunta ai piatti del giorno indicati più avanti, il Ristorante-Pizzeria proporrà antipasti, primi, pizze e secondi di terra e di mare: sarà possibile cenare a partire dalle 19.30 dal lunedì al giovedì, e dalle 19 il venerdì, sabato e domenica.

Dalle 21.30 si svolgeranno le iniziative della Festa: il primo appuntamento di venerdì 8 sarà dedicato alla Pace, a vent’anni dalla grande manifestazione che si svolse sui crinali della Calvana con la famosa bandiera da record e che sarà oggetto di una pubblicazione finanziata dalla Regione; domenica 10 settembre spazio alla musica con il concerto dei “Restart” a cura della Scuola di Musica di Calenzano; lunedì 11 Sandra Gesualdi ricorderà Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita; giovedì 14 Simone Cardullo, presidente regionale del Coni, parlerà di sport; venerdì 15 torna protagonista la musica con il concerto della scuola di canto Goccia d’Oro Singing School, e anche sabato 16 con la serata speciale dedicata al Pub della Festa dell’Unità di Legri con DJ Andrea alla consolle. Domenica 17 la Festa si concluderà la tombola e un brindisi. La festa sarà accompagnata da un programma gastronomico ogni sera con una specialità diversa dalla pecora al sugo, al baccalà alla livornese e poi ancora specialità alla brace. Il 18 settembre, dalle 21.20, Sinistra per Calenzano e Per la mia Città organizzano una prima assemblea pubblica per presentare e discutere il progetto di governo che intendono costruire insieme alla cittadinanza e alla comunità di Calenzano.