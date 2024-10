Claudia e Riccardo cercano Meo, il gatto scomparso dopo una notte di fuochi d’artificio

SESTO FIORENTINO – Si sono perse le tracce da oltre un mese. Meo, il gatto di famiglia di Claudia e Riccardo non torna a casa, in via Guerrazzi, dal 12 settembre scorso e ora lanciano un appello. “Meo è un gatto di 7 anni, buono e abbastanza socievole ma attualmente non sappiamo cosa gli sia […]



SESTO FIORENTINO – Si sono perse le tracce da oltre un mese. Meo, il gatto di famiglia di Claudia e Riccardo non torna a casa, in via Guerrazzi, dal 12 settembre scorso e ora lanciano un appello. “Meo è un gatto di 7 anni, buono e abbastanza socievole ma attualmente non sappiamo cosa gli sia potuto accadere e come stia di salute. – dicono Claudia e Riccardo – Quella sera ci furono i fuochi di artificio in zona, da parte di persone che nemmeno avevano la dovuta autorizzazione ed a seguito un forte temporale. Da allora Meo non ha più fatto ritorno a casa. Stiamo ancora facendo ricerche, volantinaggio ma nessuna utile informazione o segnalazione. Siamo disperati e affranti”. Chiunque abbia notizie può contattare i seguenti numeri 3319082041/339 8813289.