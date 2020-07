Claudia Pecchioli (PD) “Servono interventi immediati contro gli episodi di vandalismo nel centro cittadino”

SESTO FIORENTINO – Trovare soluzioni per evitare il degrado e gli episodi di vandalismo nel centro cittadino: a chiederlo è il PD sestese. “In città è ormai diffusa una sensazione di insicurezza tra i cittadini e, purtroppo, vi sono stati episodi di vandalismo e altri reati – sostiene Claudia Pecchioli responsabile sicurezza del PD Sesto – Il Partito Democratico ritiene che sia importante che siano date risposte ai sestesi in questo senso”.

Secondo la Pecchioli servono interventi immediati. “Servono interventi mirati e immediati che garantiscano un maggiore presidio del territorio, serve un miglioramento dell’illuminazione pubblica ed è fondamentale implementare il sistema di videosorveglianza attraverso telecamere da posizionare nei punti più critici – prosegue Pecchioli – Inoltre, non bisogna dimenticare che la presenza dei cittadini è uno dei maggiori deterrenti alle situazioni di insicurezza. Per questo riteniamo che sia importante che la nostra città abbia luoghi vivibili e piacevoli da frequentare, ricchi di iniziative e funzioni. È importante anche trovare soluzioni per le situazioni che favoriscono il degrado, come ad esempio lo spazio vicino alla ex saletta 5 Maggio in via Cavallotti. Insomma cultura, decoro e controlli”.