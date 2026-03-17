Claudio Bisio al Teatrodante Carlo Monni con “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo

CAMPI BISENZIO – Sarà lo spettacolo “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo, una produzione Teatro Nazionale di Genova con Claudio Bisio e la regia di Giorgio Gallione, ad andare in scena giovedì 19 marzo alle 21 al Teatrodante Carlo Monni. Un racconto teatrale che prende forma dalle parole di Piccolo e le trasforma in una narrazione vivace […]

CAMPI BISENZIO – Sarà lo spettacolo “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo, una produzione Teatro Nazionale di Genova con Claudio Bisio e la regia di Giorgio Gallione, ad andare in scena giovedì 19 marzo alle 21 al Teatrodante Carlo Monni. Un racconto teatrale che prende forma dalle parole di Piccolo e le trasforma in una narrazione vivace e sorprendente, capace di mescolare autobiografia, memoria generazionale e osservazione del presente. Ne nasce uno spettacolo che attraversa con leggerezza e profondità momenti, intuizioni, scelte e sbagli che, guardati a distanza di tempo, compongono la trama imprevedibile di una vita.

In scena Claudio Bisio, accompagnato dai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino, dà voce e ritmo a una sequenza eccentrica di racconti, situazioni e ricordi che si rincorrono tra ironia e malinconia. Le musiche sono di Paolo Silvestri, le scene e i costumi di Guido Fiorato e le luci di Aldo Mantovani. Attraverso episodi che spaziano dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia e alla paternità, lo spettacolo disegna il ritratto di un’esistenza che, pur partendo da una storia personale, finisce per riflettersi nelle esperienze e nelle contraddizioni di tutti.

Tra memoria individuale e storia collettiva, “La mia vita raccontata male” attraversa l’Italia di ieri e quella di oggi con uno sguardo affettuoso e disincantato. Un viaggio teatrale che, tra comicità e riflessione, racconta come una vita sia fatta di deviazioni inattese, scoperte improvvise e errori spesso paradossali, capaci però di tracciare, col tempo, il percorso che ci conduce a diventare ciò che siamo. 055.8940864 – whatsapp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it