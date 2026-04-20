Climatizzatori installati nei nidi comunali

SESTO FIORENTINO – I nidi comunali avranno i climatizzatori. Sono iniziati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione presso i nidi d’infanzia Mattei, Il Gatto e la Volpe, Rodari, Querceto, Marini, Pentolino Magico. Gli interventi prevedono la posa in opera di impianti di climatizzazione con unità interne ed esterne presso tutti i nidi d’infanzia […]

SESTO FIORENTINO – I nidi comunali avranno i climatizzatori. Sono iniziati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione presso i nidi d’infanzia Mattei, Il Gatto e la Volpe, Rodari, Querceto, Marini, Pentolino Magico. Gli interventi prevedono la posa in opera di impianti di climatizzazione con unità interne ed esterne presso tutti i nidi d’infanzia con l’eccezione del complesso Alice-Pentolino Magico, già dotato di impianto di climatizzazione che sarà però adeguato e potenziato. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di aprile. L’investimento complessivo da parte dell’amministrazione comunale è di 102mila euro.