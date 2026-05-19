Colombaccio bloccato nella palestra della scuola, liberato da Polizia locale e Vab

MONTEMURLO – È rimasto bloccato all’interno della palestra delle scuole medie Salvemini-La Pira fino a quando non è scattato l’allarme ed è stato liberato. La brutta avventura riguarda un esemplare di colombaccio, salvato e restituito alla libertà grazie all’intervento che ha visto collaborare, fianco a fianco, la polizia locale e i volontari della Vab Montemurlo. L’associazione, infatti, in […]

MONTEMURLO – È rimasto bloccato all’interno della palestra delle scuole medie Salvemini-La Pira fino a quando non è scattato l’allarme ed è stato liberato. La brutta avventura riguarda un esemplare di colombaccio, salvato e restituito alla libertà grazie all’intervento che ha visto collaborare, fianco a fianco, la polizia locale e i volontari della Vab Montemurlo. L’associazione, infatti, in base alla convenzione stipulata con il Comune, si occupa del recupero dell’avifauna. L’allarme è scattato all’interno della palestra delle scuole medie “Salvemini – La Pira” di via Deledda a Montemurlo. Il volatile era entrato nella palestra ma non trovava più alcuna via d’uscita. Per ben quattro giorni il colombaccio è rimasto intrappolato all’interno della struttura impossibilitato a volare via, a nutrirsi o a dissetarsi. Date le condizioni di progressivo indebolimento dell’animale, che non mangiava da giorni, si è reso necessario l’intervento congiunto di polizia locale e dei volontari Vab per recuperarlo in sicurezza. Una volta salvato, il colombaccio è stato immediatamente preso in consegna dalla Vab e trasportato al Centro Recupero Rapaci di Vicchio, dove è stato affidato alle cure esperte dei veterinari e dei volontari del centro e quindi reimmesso nel suo habitat naturale.