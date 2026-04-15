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Colpito da una vettura il palo di accesso alla Ztl

SESTO FIORENTINO – Al lavoro ieri mattina per il ripristino del palo di accesso alla Ztl in piazza Ginori. Il palo con il display delle indicazioni sullo stato della Ztl è stato infatti urtato da una vettura nella notte fra domenica e lunedì. Così ieri, dopo avere delimitato la zona, la Polizia locale ha permesso […]

SESTO FIORENTINO – Al lavoro ieri mattina per il ripristino del palo di accesso alla Ztl in piazza Ginori. Il palo con il display delle indicazioni sullo stato della Ztl è stato infatti urtato da una vettura nella notte fra domenica e lunedì. Così ieri, dopo avere delimitato la zona, la Polizia locale ha permesso di risistemare agli operai la condizione precedente all’incidente del palo della Ztl.