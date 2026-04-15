SESTO FIORENTINO – Al lavoro ieri mattina per il ripristino del palo di accesso alla Ztl in piazza Ginori. Il palo con il display delle indicazioni sullo stato della Ztl è stato infatti urtato da una vettura nella notte fra domenica e lunedì. Così ieri, dopo avere delimitato la zona, la Polizia locale ha permesso di risistemare agli operai la condizione precedente all’incidente del palo della Ztl.
Colpito da una vettura il palo di accesso alla Ztl
SESTO FIORENTINO – Al lavoro ieri mattina per il ripristino del palo di accesso alla Ztl in piazza Ginori. Il palo con il display delle indicazioni sullo stato della Ztl è stato infatti urtato da una vettura nella notte fra domenica e lunedì. Così ieri, dopo avere delimitato la zona, la Polizia locale ha permesso […]