Colzi (FDI): “Ma quale fantasia, solo impegno concreto per vincere le elezioni. Dallo Spi-Cgil parole ideologiche…”

SIGNA – “Prendiamo atto delle parole del presidente dello Spi-Cgil delle Signe e troviamo che sia del tutto normale ascoltare da quella posizione certi discorsi. I responsabili della Cgil stanno facendo ciò la sinistra fa quando non ha argomenti: discriminare in modo acritico e antidemocratico chi non la pensa come loro”: parole, queste, del coordinatore […]

SIGNA – “Prendiamo atto delle parole del presidente dello Spi-Cgil delle Signe e troviamo che sia del tutto normale ascoltare da quella posizione certi discorsi. I responsabili della Cgil stanno facendo ciò la sinistra fa quando non ha argomenti: discriminare in modo acritico e antidemocratico chi non la pensa come loro”: parole, queste, del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Marco Colzi. “Un atteggiamento – aggiunge Colzi – che contraddice se stessa. Un tale comportamento si ripercuote sulle persone, danneggia le basi della dialettica politica e di fatto contraddice lo spirito più profondamente di sinistra che è la partecipazione e la possibilità di scegliere in modo consapevole. E come si possono professare questi ideali se non si consente a tutti di partecipare democraticamente a un incontro, seppur con gli iscritti, in modo che siano liberamente i cittadini ad ascoltare, valutare e infine scegliere? Ricordo che quando la politica decide chi puoi ascoltare e chi no, chi può entrare in un luogo e chi no, chi viene considerato degno di far parte degli eletti e chi no, si creano i mostri del totalitarismo che hanno segnato con il sangue la storia della nostra nazione e dell’Europa”.

“Lo Spi-Cgil – conclude Colzi – compie dunque un atto discriminatorio molto pesante, basato su posizioni ideologiche che rischiano di creare un precedente di censura e ostruzionismo politico che mal si addice alla democrazia e ai richiami antifascisti della nostra Costituzione che la lista di centrodestra Fratelli di Signa si impegna a promuovere con una politica trasparente e riconoscibile, con valori e simboli che rispecchiano la nostra visione nazionale, ma soprattutto raccontando in modo diretto che vogliamo partecipare al cambiamento e alla rifioritura di Signa. Altro che nomi o simboli di fantasia: solo impegno concreto per vincere le elezioni in modo democratico e per poter governare con responsabilità e dedizione. La nostra missione è quella di lavorare per il benessere della comunità, potenziando i servizi sociali e sanitari e garantendo un futuro prospero per Signa. Invitiamo tutti a un confronto aperto e democratico, dove le idee possano prevalere sulle etichette”.