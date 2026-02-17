“Come diventare sommelier in 50 minuti” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Dimenticate le lezioni accademiche e i toni solenni: il Teatro Manzoni si prepara a ospitare una serata dove la curiosità incontra il divertimento. Sabato 21 febbraio, alle 21.15, prende il via Talkin’ About, una piccola rassegna di lezioni-spettacolo nata per dimostrare come “le parole giuste” possano trasformare la divulgazione in intrattenimento. Il compito di rompere il ghiaccio spetta all’ironia travolgente di Leonardo Romanelli, che porterà in scena il suo monologo “Come diventare sommelier in 50 minuti”. Scrittore, giornalista e storico educatore nel mondo dell’enogastronomia, Romanelli sceglie questa volta di salire sul palco per mettere a nudo, con estrema arguzia, proprio l’universo a cui appartiene. La struttura è quella di una vera lezione di degustazione, con tanto di regole fondamentali e passaggi tecnici, ma il risultato è un viaggio semiserio che punta dritto ai tic e alle manie degli appassionati. Tra una spiegazione e l’altra, Romanelli si diverte a smascherare quei “soloni” del calice che, davanti agli amici, sfoggiano termini roboanti e atteggiamenti cattedratici, trasformando un piacere della vita in un esercizio di ridicola solennità.

Lo spettacolo promette momenti di autentica comicità, specialmente quando l’attenzione si sposta sull’incredibile inventiva dei nomi assegnati oggi ai vini: un elenco così bizzarro da sembrare frutto di fantasia e che invece si rivela terribilmente reale. Tra una risata e l’altra, il pubblico avrà modo di imparare a impugnare correttamente un bicchiere e di ripercorrere la storia di questa nobile bevanda, arrivando alla fine dei cinquanta minuti con una consapevolezza nuova e, soprattutto, con la voglia di approfondire il tema lontano da ogni noioso tecnicismo.

Per rendere l’esperienza ancora più completa e conviviale, la serata inizierà ben prima del levar del sipario. A partire dalle 20.30, agli spettatori sarà offerto un aperitivo speciale che anticiperà il clima della lezione-spettacolo. Le eccellenze vinicole di Rocca delle Macie incontreranno le prelibatezze dell’Antica Bottega del Pane, creando il binomio perfetto per preparare i sensi alla narrazione ironica e sapiente di Romanelli. Un’occasione unica per vivere il Teatro Manzoni come spazio di incontro, cultura e divertimento.