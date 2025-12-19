Comeana, domenica 21 dicembre un pomeriggio di appuntamenti “Aspettando il Natale”

CARMIGNANO – Un pomeriggio intero, a Comeana, “Aspettando il Natale”: è festa grande per grandi e piccoli, dalle 14, domenica 21 dicembre, in piazza Cesare Battisti, per l’evento promosso dall’associazione Comeana in Festa, in collaborazione con altre associazioni locali e il patrocinio del Comune. Giochi e intrattenimenti per i più piccoli, dalle 15, con la […]

CARMIGNANO – Un pomeriggio intero, a Comeana, “Aspettando il Natale”: è festa grande per grandi e piccoli, dalle 14, domenica 21 dicembre, in piazza Cesare Battisti, per l’evento promosso dall’associazione Comeana in Festa, in collaborazione con altre associazioni locali e il patrocinio del Comune. Giochi e intrattenimenti per i più piccoli, dalle 15, con la Maga Spavalda e il suo spettacolo “La corrida spavalda”, che precederà l’arrivo (alle 17) di Babbo Natale, che si fermerà per ritirare letterine o per ascoltare, sottovoce, richieste e desideri dei bambini, che puntualmente cercherà di soddisfare tornando alla vigilia: nel pomeriggio di mercoledì 24 “Babbo Natale verrà a casa tua”, basta solo avvertirlo consegnando l’indirizzo a: Spazio Giovani Comeana (piazza Cesare Battisti, 17, Comeana, 055 8716213); Foto ottica Berna Nasca (piazza Cesare Battisti, 6, Comeana, 055 87193479). In piazza, domenica a Comeana, anche L’albero di Natale, i mercatini (Bio dei produttori locali e “Io Creo, Natale!”) e stand gastronomici,