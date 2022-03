Comitato Collinare Lastra a Signa: “Aprire via di Carcheri subito, dopo 14 mesi dalla frana non siamo ancora a niente”

LASTRA A SIGNA – “Aprire via di Carcheri subito: i costi per gli spostamenti si sono triplicati, diventando insostenibili per le famiglie”: a dirlo, in una nota, è il Comitato Collinare Lastra a Signa, che sulla questione poi fa una serie di considerazioni: “Le ultime notizie ufficiali, a distanza dì un anno dalla chiusura della strada, indicavano il mese di febbraio per l’inizio dei lavori e il mese di marzo per la riapertura della strada. Siamo ormai a metà marzo e ancora i lavori non sono iniziati, sono passati 14 mesi dalla frana e la strada è ancora chiusa, mentre le famiglie sono costrette a fare i conti con le maggiori spese causate dall’aumento dei chilometri, per le deviazioni necessarie per raggiungere il posto di lavoro, e il costo del carburante che è aumentato vertiginosamente. Non sta a noi come cittadini, o come comitato, comprendere i motivi dell’ennesimo annuncio disatteso, dell’ennesimo ritardo accumulato; noi possiamo esprimere il nostro rammarico, in maniera civica e composta, per l’ennesima aspettativa disattesa. Speriamo vivamente che qualcuno si attivi prontamente per fare luce sulla vicenda, onerosa anche per il bilancio pubblico, oltre che per i disagi arrecati alla cittadinanza, vicenda che a partire dal suo principio, ha fatto discutere a lungo e sollevato molti punti interrogativi”.