Comitato via Faggi e via Pertini: in più di 130 a cena al circolo La Vedetta per dire no “alla cementificazione dell’area verde”

CALENZANO – A tavola per dire no “alla cementificazione dell’area verde di via Pertini decisa dal Comune di Calenzano”. Sono state oltre 130 le persone che nei giorni scorsi hanno partecipato, presso il circolo La Vedetta di Settimello, alla cena promossa dal “Comitato di via Pertini, via Faggi e dintorni” per sensibilizzare la popolazione sul […]

CALENZANO – A tavola per dire no “alla cementificazione dell’area verde di via Pertini decisa dal Comune di Calenzano”. Sono state oltre 130 le persone che nei giorni scorsi hanno partecipato, presso il circolo La Vedetta di Settimello, alla cena promossa dal “Comitato di via Pertini, via Faggi e dintorni” per sensibilizzare la popolazione sul tema della rigenerazione urbana ma anche “per raccogliere fondi – spiegano – per continuare la nostra battaglia”. Alla presenza degli architetti Gazzini e Poggi, oltre a Giuseppe Carovani, di Sinistra per Calenzano, che hanno presentato i loro progetti di ricostruzione, sul posto, degli alloggi Erp situati davanti all’università. Nel corso della serata, inoltre, è intervenuta l’associazione Amici degli alberi secolari di Settimello “che sta portando avanti un’altra battaglia, – spiegano gli organizzatori – quella contro la decisione sempre del Comune di Calenzano, di abbattere due alberi secolari a Settimello per fare posto a un campo da calcio sintetico. E la grande partecipazione all’evento ha testimoniato l’interesse, non solo degli abitanti delle zone adiacenti all’area verde di via Pertini, di tanti abitanti di Calenzano, al tema della rigenerazione urbana e del consumo di suolo”.