Commissione straordinaria per la prevenzione del rischio idrogeologico, ascoltati i comitati dei cittadini

PRATO – Commissione straordinaria per la prevenzione del rischio idrogeologico: è stata la volta dei comitati cittadini. Dopo l’audizione degli ordini professionali, la nuova riunione del tavolo istituito dal Commissario Sammartino ha portato in Comune i delegati dei comitati di Galceti, Narnali, Viaccia, Iolo e Castelnuovo. Hanno partecipato a questa seduta, insieme ai cittadini, i rappresentanti di Ministero dell’interno, Regione Toscana, Autorità di bacino, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Vigili del fuoco, Protezione civile regionale e volontariato di Protezione civile provinciale, Comune di Campi Bisenzio. Presente anche la presidente della Fondazione Parsec.

I cittadini hanno segnalato ai tecnici comunali gli interventi che, in base alle conoscenze acquisite nel tempo sul territorio, risultano secondo loro prioritari, indicando le zone che più spesso vanno in sofferenza durante l’allerta meteo e le criticità che si presentano di volta in volta. Informazioni che costituiscono un’altra “bussola”, oltre a quella fornita dagli Enti che hanno competenza in materia di prevenzione idrogeologica e a quella degli ordini professionali, di cui il Comune di Prato dovrà tener conto nella stesura finale della mappa dei rischi del territorio e, dunque, nella redazione del Piano-stralcio di Protezione civile. La mappa è il frutto di un metodo innovativo di gestione coordinata e confronto tra Enti e soggetti con competenze diverse ed è un lavoro realizzato mediante l’incrocio dei dati di Comune, anche in base al ripetersi storico delle emergenze meteo, di Autorità di Bacino, Vigili del fuoco e Regione Toscana, delle segnalazioni dei cittadini e delle richieste pervenute alla protezione civile comunale nonché degli interventi infrastrutturali previsti zona per zona. Al termine della seduta della commissione, che sarà aggiornata a gennaio, i comitati cittadini hanno consegnato ai tecnici comunali alcune relazioni con le segnalazioni delle zone più critiche secondo la loro area di appartenenza.