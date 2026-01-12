Completata la segnaletica: conclusi i lavori di riqualificazione di via Roma

SIGNA – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via Roma, “uno degli interventi più significativi degli ultimi anni per il centro cittadino, – spiegano dal Comune – che ha restituito alla comunità una strada profondamente rinnovata sotto il profilo della sicurezza, del decoro urbano e della sostenibilità ambientale. Con il completamento della segnaletica verticale e orizzontale, l’introduzione dei cosiddetti “30 rossi a terra”, simboli ben visibili che richiamano il limite di velocità, e l’installazione dei nuovi contenitori in plastica riciclata per il verde verticale lungo il muro dell’Erta di Castello, l’intervento può dirsi pienamente concluso. Le fioriere consentiranno la realizzazione di una vera e propria parete verde, contribuendo ad aumentare le superfici vegetali nel centro storico e a migliorare complessivamente la qualità urbana dell’area”.

L’opera, finanziata con risorse regionali, del Pnrr e anche con fondi comunali, questi ultimi destinati in particolare al miglioramento della segnaletica, ha compreso nel tempo numerosi interventi. Tra questi, l’innovativa pavimentazione stradale a basso impatto acustico, la realizzazione della “Zona 30”, il nuovo arredo urbano e un importante intervento di riqualificazione strutturale: la pavimentazione ha infatti subito una manutenzione straordinaria, con l’asportazione e la sostituzione anche degli strati più profondi, garantendo maggiore durabilità e sicurezza. Sono stati inoltre realizzati e completati tutti i percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, assicurando un miglioramento concreto dell’accessibilità e della sicurezza pedonale. A questi interventi si aggiungono la messa a dimora di nuove alberature, con particolare attenzione all’area della scuola Leonardo Da Vinci, il ripristino delle aiuole e l’installazione dell’impianto di irrigazione, che sarà attivato a breve. Completata anche la messa in sicurezza dell’incrocio di Largo Capitelloni. Nelle scorse settimane è arrivato infine il disco verde a seguito dei controlli sui materiali bituminosi utilizzati per la pavimentazione a bassa emissione acustica, affidati al Laboratorio sperimentale stradale del Dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa.

“La conclusione dei lavori di via Roma rappresenta un momento importante per tutta la comunità di Signa, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – é stato un percorso lungo e complesso, segnato anche da controversie che hanno inevitabilmente rallentato i tempi. Nonostante questo, il Comune non si è fermato: grazie al lavoro serio, competente e costante dei nostri uffici e dell’assessore Di Natale, e alla collaborazione con i cittadini, siamo riusciti a portare a termine l’intervento e a garantire la piena riqualificazione di una strada centrale per la vita del paese. Nessuno ha la bacchetta magica, ma quando si lavora con determinazione e responsabilità ogni criticità può essere affrontata e superata. Ai cittadini diciamo di avere fiducia: via Roma oggi è il segno concreto di un impegno mantenuto che fa parte di un quadro più ampio di riorganizzazione della viabilità per garantire una migliore vivibilità attorno a via Roma e alle altre strade centrali”.

“Arrivare alla fine di questo intervento non era scontato – ha aggiunto l’assessore Andrea Di Natale – abbiamo dovuto affrontare difficoltà tecniche e amministrative importanti, ma l’amministrazione ha scelto di non arretrare e di assumersi fino in fondo la responsabilità di completare i lavori. Fondamentale è stata anche la collaborazione con i cittadini, dai quali sono arrivate segnalazioni costruttive sia in fase di approvazione del progetto sia durante l’esecuzione dei lavori. Via Roma oggi è una strada più sicura, più bella e più vivibile, pensata per le persone e non solo per il traffico. La “Zona 30”, la nuova segnaletica, il “giardino verticale”, le alberature e i materiali innovativi utilizzati raccontano una visione precisa di città: sostenibile, accessibile e attenta alla qualità dello spazio pubblico. Questo risultato dimostra che, anche quando i tempi si allungano, il lavoro serio e la collaborazione tra amministratori, uffici comunali e cittadini portano a risultati concreti”.

Con la chiusura del cantiere di via Roma, inizia la fase finale della lunga e complessa rendicontazione finanziaria Pnrr, che coinvolgerà ancora gli uffici fino a fine anno, mentre l’attenzione dell’amministrazione comunale si concentra ora sui prossimi interventi strategici per il centro storico. È infatti pronto a partire il percorso di riqualificazione del centro storico e di viale Mazzini, che comprenderà il restauro dei loggiati e la ristrutturazione dell’ex “casermina”, destinata a ospitare la nuova sala consiliare oltre a nuovi spazi espositivi.