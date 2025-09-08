Completati prima della riapertura dell’anno educativo i lavori di rifacimento del tetto alla scuola d’infanzia e nido di Carcheri 

LASTRA A SIGNA – Completati prima della riapertura dell’anno educativo i lavori di rifacimento del tetto alla scuola d’infanzia di Carcheri. Già nei giorni scorsi i bambini della sezione del nido d’infanzia sono tornati nelle classi con l’intervento di manutenzione straordinaria completato che ha riguardato il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto. Completata anche l’installazione di una recinzione anti caduta per ottemperare alle normative in materia di sicurezza e per facilitare la manutenzione ordinaria della copertura.

Nel dettaglio i lavori hanno previsto la rimozione della vecchia guaina, il ripristino delle pendenze del progetto originale e la posa di una nuova guaina nonché la sostituzione di pluviali. Il parapetto autoportante di sicurezza servirà per poter effettuare future attività manutentive sulla copertura senza pericolo di caduta. Sono state inoltre montate pellicole protettive e barre esterne per mettere in sicurezza le grandi finestrature presenti in copertura. Per questo intervento sono state impiegate 181.000 euro di risorse comunali. Nelle prossime settimane proseguiranno i lavori programmati anche sulle parti esterne dell’edificio e del giardino (importo dei lavori pari a 165.000 euro di risorse comunali). “Il progetto – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – ha avuto l’obiettivo di intervenire su alcune problematiche presenti e riscontrate in particolare sul corretto funzionamento del tetto, amplificate dagli ultimi eventi atmosferici, e su una parte degli spazi interni e esterni con l’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti e riqualificare l’edificio”.