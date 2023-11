“Compostiamoci Bene”: all’Ikea si acquista l’albero di Natale e lo si riconsegna dopo le festività

SESTO FIORENTNO – Torna “Compostiamoci Bene”, l’iniziativa di Ikea Italia che dal 2016 vede l’Azienda impegnata in interventi di recupero ambientale e di riforestazione per la valorizzazione e la tutela di aree verdi del territorio italiano, in collaborazione con AzzeroCO2, società d’ingegneria e consulenza strategica, partecipata da Legambiente, e partner storico del brand. Per l’edizione […]

SESTO FIORENTNO – Torna “Compostiamoci Bene”, l’iniziativa di Ikea Italia che dal 2016 vede l’Azienda impegnata in interventi di recupero ambientale e di riforestazione per la valorizzazione e la tutela di aree verdi del territorio italiano, in collaborazione con AzzeroCO2, società d’ingegneria e consulenza strategica, partecipata da Legambiente, e partner storico del brand.

Per l’edizione 2023, Ikea aderirà alla campagna di responsabilità sociale EnergyPOP, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, che ha l’obiettivo di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle case popolari e delle cooperative sociali e che, attraverso un sistema di condivisione dell’energia prodotta, vuole essere uno strumento di contrasto alla povertà energetica e di ausilio alle famiglie in difficoltà.

Da Ikea è possibile acquistare un albero di Natale vero che, al termine delle festività, dal 6 al 15 gennaio 2024, potrà essere riconsegnato in modo da permettere il suo avvio a compostaggio, innescando così un circolo virtuoso dalla terra alla terra. Per ciascun abete restituito, Ikea stanzierà un contributo di 4 euro per realizzare un progetto di produzione e condivisione di energia pulita, grazie all’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di due condomini di edilizia popolare nelle città di Firenze e Empoli.

“Modalità di consumo più sostenibili e lotta ai cambiamenti climatici sono fra le più grandi sfide da affrontare oggi: – dichiara Laura Tondi, Sustainability Manager di Ikea Italia – creare un impatto positivo sul futuro delle persone e del pianeta è responsabilità di tutti noi. Come Ikea Italia siamo orgogliosi di essere anche quest’anno a fianco di AzzeroCO2 per questo importante progetto a sostegno di chi non ha accesso ai servizi energetici essenziali”.

Dopo aver messo a dimora oltre 14.000 alberi, dando vita negli ultimi anni a 9 progetti che hanno permesso di salvaguardare aree boschive e spazi verdi urbani dislocati in tutta Italia, grazie al supporto dei propri clienti, co-worker e partner, quest’anno IKEA Italia ha scelto di rinnovare il proprio impegno nelle comunità in cui opera attraverso un’iniziativa per il contrasto della povertà energetica: una condizione di difficoltà che si verifica quando i consumi energetici superano del 10% le entrate economiche in un nucleo familiare. Questo dato, che oggi riguarda in media l’8,5% della popolazione italiana, arriva a colpire oltre il 16% delle famiglie in alcune aree secondo i dati OIPE Osservatorio Italiano Povertà Energetica.

“Anche quest’anno siamo al fianco di Ikea Italia per l’iniziativa Compostiamoci bene. Grazie alle risorse che verranno raccolte potremo realizzare, attraverso la Campagna EnergyPOP, impianti fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per le famiglie che ne hanno più bisogno – ha dichiarato Sandro Scollato, Amministratore delegato di AzzeroCO2 – Un progetto dalla forte valenza ambientale e sociale, nel quale crediamo fermamente, perché siamo certi che proteggere l’ambiente e combattere le disuguaglianze siano obiettivi sempre più interconnessi per preservare il nostro futuro”.