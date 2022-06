Comune: dal 1 luglio cambiano le regole di accesso agli sportelli

SESTO FIORENTINO – A partire da venerdì 1 luglio cambiano le modalità di accesso agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sesto. All’Ufficio Anagrafe si potrà accedere liberamente senza appuntamento il martedì mattina, dalle 8,30 alle 12,45, solo per dichiarazione sostitutiva di atto notorio, legalizzazioni di foto, autentiche di firma e di copia, certificati storici ed estratti di stato civile. Per il rilascio delle carte di identità elettroniche rimarrà l’obbligo di appuntamento da prenotare allo 055055 oppure on line sul sito istituzionale. Si ricorda che per le certificazioni anagrafiche è attivo il servizio certificazioni online di ANPR, disponibile al link www.anagrafenazionale.interno.it oppure attraverso la sezione dedicata del sito istituzionale. L’Urp sarà ad accesso libero il mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,45 solo per informazioni generali, segnalazioni, rilascio/ritiro tesserini venatori, raccolte firme per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare. Per tutte le altre pratiche rimane l’obbligo di appuntamento telefonando allo 0554496235.