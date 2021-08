Comune di Lastra: terminata l’emergenza acqua

LASTRA A SIGNA – Cessata l’emergenza acqua per il comune di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale con un post su Facebook aggiorna sulle mancanze d’acqua per lavori di Publiacqua e annuncia che “a seguito della riunione dell’Unità di Crisi di questa mattina è stata dichiarata cessata l’emergenza per il nostro Comune relativa alle possibili mancanze […]

LASTRA A SIGNA – Cessata l’emergenza acqua per il comune di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale con un post su Facebook aggiorna sulle mancanze d’acqua per lavori di Publiacqua e annuncia che “a seguito della riunione dell’Unità di Crisi di questa mattina è stata dichiarata cessata l’emergenza per il nostro Comune relativa alle possibili mancanze d’acqua dovute ai lavori per la nuova Autostrada dell’acqua portati avanti da Publiacqua”. Per questo motivo non verrà mantenuta in piazza del Comune l’autobotte.