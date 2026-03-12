Comune di Sesto “Falsa la notizia del tentato rapimento all’Oliveta”

SESTO FIORENTINO – La notizia relativa al tentativo di rapimento di una bambina avvenuto nei giorni scorsi nel Parco dell’Oliveta che sta circolando sui social e via WhatsApp è destituita di fondamento. La nota è del Comune di Sesto Fiorentino che aggiunge che il fatto non risulta confermato né sono giunte segnalazioni alle forze dell’ordine. […]

SESTO FIORENTINO – La notizia relativa al tentativo di rapimento di una bambina avvenuto nei giorni scorsi nel Parco dell’Oliveta che sta circolando sui social e via WhatsApp è destituita di fondamento. La nota è del Comune di Sesto Fiorentino che aggiunge che il fatto non risulta confermato né sono giunte segnalazioni alle forze dell’ordine. Si ricorda che la diffusione di notizie false tali da procurare allarmi ingiustificati nella popolazione configura un reato perseguibile a norma di legge. “In queste ore – spiega la vicesindaca Claudia Pecchioli – è cresciuta una forte preoccupazione tra i genitori a causa della diffusione di alcuni messaggi audio riguardanti un tentativo di rapimento che non è mai avvenuto. Le forze dell’ordine, con le quali ci siamo immediatamente confrontati, non hanno ricevuto segnalazioni o denunce né conferme informali del fatto”.

“Alcuni fatti di cronaca avvenuti in queste settimane hanno innescato in molte parti d’Italia paura e allarme, generando talvolta dei veri e propri casi di psicosi collettiva che favoriscono la diffusione di notizie false e preoccupanti – prosegue – La sicurezza e la serenità di tutta la nostra comunità, a partire dai più piccoli, sono una priorità. In caso di situazioni sospette, l’invito è quello di contattare immediatamente le forze dell’ordine e la Polizia Municipale, circoscrivendo i fatti e favorendo un intervento efficace qualora necessario”.