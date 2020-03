CALENZANO – E’ stata rinviata a data da destinarsi la prova preselettiva del concorso per la copertura di n. 45 posti a tempo pieno e indeterminato nell’area amministrativo-contabile (cat C) per i Comuni di Sesto Fiorentino (capofila), Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Signa.