Comunità energetica: il partner sarà Re-Cover Energy srl

CALENZANO – Giovedì 2 novembre sarà presentato in un incontro pubblico il global partner che si occuperà della gestione operativa del progetto di comunità energetica di Calenzano, la Re-Cover Energy srl. All’iniziativa parteciperà anche l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. L’incontro si terrà alle 18 nel Comune di piazza Gramsci. Interverranno inoltre il sindaco Riccardo Prestini, l’assessore Irene Padovani, Erika Magrini dell’associazione Energia e Comunità e Gabriele Peri, legale rappresentante di Re-Cover Energy srl. L’operatore è stato individuato in seguito a un bando pubblicato dall’associazione Comunità energetica rinnovabile di Calenzano. Il servizio sarà affidato per 6 anni, rinnovabile per altri 6. L’operatore dovrà elaborare un progetto di sviluppo della Comunità in cui dovranno essere previsti obiettivi di sostenibilità ambientale, bilanciamento tra famiglie e aziende, lotta alla povertà energetica. Per informazioni: cer@comune.calenzano.fi.