CAMPI BISENZIO – Conclusione delle festività natalizie in grande stile nel centro di Campi. Con l’arrivo, nelle giornate di domenica e lunedì, 5 e 6 gennaio, della Befana e dei Re Magi grazie alla collaborazione tra Fare Centro Insieme e oratorio Totus Tuus Anspi. Con tantissime persone presenti, che hanno approfittato dei due giorni di bel tempo per passare qualche ora in allegria e spensieratezza. Un centro che adesso continua a vivere grazie anche ai saldi appena iniziati.