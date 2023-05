“Concentriamoci”: 120 persone raccontano il loro rapporto con la città

SESTO FIORENTINO – Sono state 120 le persone che si sono fermate a raccontare, alle postazioni di ascolto, la propria esperienza in città. Iniziativa svolta nell’ambito della raccolta dell’ascolto di “Come rendere più vivace, fruibile e connessa la città?”Le persone hanno raccontato come e perché frequentano il centro e l’area del campus, come si spostano, […]

SESTO FIORENTINO – Sono state 120 le persone che si sono fermate a raccontare, alle postazioni di ascolto, la propria esperienza in città. Iniziativa svolta nell’ambito della raccolta dell’ascolto di “Come rendere più vivace, fruibile e connessa la città?”Le persone hanno raccontato come e perché frequentano il centro e l’area del campus, come si spostano, cosa trovano comodo o scomodo e cosa vorrebbero trovare che ancora non c’è. Adesso, con questo bagaglio di informazioni, il progetto “Concentriamoci – Insieme verso la Rigenerazione Urbana del centro e dell’ area del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino”, si apre ad una nuova fase partecipativa, quella dei laboratori di codesign.

Due gli appuntamenti in programma per individuare insieme idee per migliorare la vivacità, la fruibilità e la connessione di queste aree della città: martedì 23 maggio dalle 17 alle 19 presso l’Aula Magna del Polo Scientifico e Tecnologico, edificio G3 in Via Bernardini 6, parleremo nello specifico dell’area del Campus; martedì 30 maggio dalle 17.30 alle 19.30 presso la Sala Pilade Biondi del Comune di Sesto Fiorentino, parleremo nello specifico del centro sestese.

Chiunque a Sesto Fiorentino vive, lavora, ha un’attività commerciale, studia o porta avanti attività di animazione territoriale, sociale, culturale adesso può quindi entrare nel vivo del progetto e sviluppare soluzioni innovative che saranno poi trasformate in vere e proprie strategie da una cabina di regia in cui il Comune è affiancato dalle associazioni di categoria e dall’Università. Gli appuntamenti sono aperti e gratuiti: per partecipare è sufficiente compilare un form di iscrizione. “Concentriamoci – Insieme verso la Rigenerazione Urbana del centro e dell’ area del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino” è un progetto promosso dal Comune con il supporto metodologico di Confesercenti Firenze, Proges, Innovazione e Sviluppo e Sociolab che ha l’obiettivo di coinvolgere cittadini ed attori sociali ed economici nella definizione di strategie di rilancio, idee e proposte per valorizzare l’offerta culturale, commerciale, sociale e turistica e per rafforzare la qualità di degli spazi pubblici e dei collegamenti della città.