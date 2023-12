Concerti e laboratori per il Capodanno

CALENZANO – Concerti, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali: il programma “Luci d’inverno” prosegue fino al 6 gennaio. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (telefono 055 8833421). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi dei biglietti e info: teatromanzonicalenzano.it; per le attività al Museo del figurino storico, direzionemuseo@atccalenzano.it e museofigurinostorico@atccalenzano.it. Al […]

CALENZANO – Concerti, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali: il programma “Luci d’inverno” prosegue fino al 6 gennaio. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (telefono 055 8833421). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi dei biglietti e info: teatromanzonicalenzano.it; per le attività al Museo del figurino storico, direzionemuseo@atccalenzano.it e museofigurinostorico@atccalenzano.it. Al Teatro Manzoni si festeggia il l’ultimo dell’anno il 31 dicembre alle 22 con lo spettacolo “Mi è scappato il morto”, una commedia brillante, dai ritmi serratissimi, con equivoci e gag. Lo spettacolo si chiude con il brindisi di mezzanotte. Per prenotazioni e costi: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it.

Lunedì 1 gennaio alle 18,30 sempre a teatro, “Se è ver che move il sole e le altre stelle”: l’Ensemble Spondarara presenta una carrellata di musica da salotto, arie e duetti d’opera, operetta e canzoni. Ingresso gratuito con offerta a favore del Fondo Bordoni. Giovedì 4 gennaio alle 17 in sala polivalente a CiViCa “Deck the halls!”, laboratorio dell’Epifania in inglese. Il 5 gennaio, sempre a CiviCa, alle 17 “La Tombola della Befana” a cura di Euro & Promos per bambini dai 6 anni. Sabato 6 gennaio alle 10 al MuFiS “Caccia alle calze della Befana”, evento gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni, massimo 20 iscritti. Dalle 15 alle 17 a Officina Civica “Una befana a regola d’arte”, pomeriggio creativo per bambini da 4 a 11 anni: coreografia e canto, animazione con racconti interattivi, costruzione di una marionetta. Per costi e prenotazioni: contatti@formazioneattori.it

Sabato 6 gennaio alle 21.15 e domenica 7 gennaio alle 16.30 al Teatro Manzoni “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti”, una parodia di tutte le opere del drammaturgo eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Costi e prenotazioni: prenotazioni@ teatromanzonicalenzano.it