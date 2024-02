Concerti, laboratori per bambini e spettacoli: tanti gli eventi in programma a Villa Caruso Bellosguardo

LASTRA A SIGNA – Tanti gli appuntamenti in calendario a partire da sabato 24 febbraio a Villa Caruso Bellosguardo che spaziano dalla musica, laboratori per bambini e spettacoli. Si inizia sabato 24 febbraio alle 21 quando si terrà il primo dei concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina e in particolare l’Omaggio a Pino Daniele e Lucio […]

LASTRA A SIGNA – Tanti gli appuntamenti in calendario a partire da sabato 24 febbraio a Villa Caruso Bellosguardo che spaziano dalla musica, laboratori per bambini e spettacoli. Si inizia sabato 24 febbraio alle 21 quando si terrà il primo dei concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina e in particolare l’Omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla con le più celebri canzoni dei due cantautori italiani: pianista e direzione Fernando Diaz, voce Mattia Braghero. Il secondo concerto si terrà venerdì 10 maggio alle 21 con l’omaggio a Ennio Morricone e al cinema italiano: pianista Fernando Pegna, tromba Pietro Saia direzione del maestro Giuseppe Lanzetta. Infine l’ultimo concerto sarà giovedì 20 giugno alle 21 con l’omaggio a Giacomo Puccini e ai suoi contemporanei con la direzione di Francesco Ledda.

“Laboratori in villa! Giochiamo insieme?” il titolo della rassegna dedicata ai bambini. Gli eventi partiranno a marzo (il primo appuntamento di febbraio è stato rimandato per motivi organizzativi). Ecco il programma dei laboratori: sabato 23 marzo alle 15 “Musica, tratto, colore: guidati dalla musica, traferiamo su carta le emozioni che suscita in noi”, il 6 aprile alle 15 “Da Caruso con amore, scopri i segreti di Villa Caruso” in un’emozionante caccia al tesoro nella casa di Enrico. Dopo ogni laboratorio è prevista la merenda. Nel mese di marzo è in programma anche lo spettacolo “Il malato immaginario” di Molière della compagnia Nexus Studio, adattamento del testo e regia di Marco Bartolini. Le repliche dello spettacolo sono: 2, 9 marzo alle 21.15 e 3 e 10 marzo alle 17. Per informazioni e prenotazioni biglietti dei laboratori, spettacoli e concerti telefonare al numero 055 8721783, o scrivere all’indirizzo e-mail info@villacaruso.it.