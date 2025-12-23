Conclusi i lavori di asfaltatura in via Petraia

POGGIO A CAIANO – Sono terminati i lavori di asfaltatura in via Petraia. In estate, infatti, era stata effettuata l’asfaltatura del primo lotto della strada, adesso è stata la volta della seconda parte. Via Petraia, che conduce a Carmignano, da tempo era piena di buche e più volte i residenti si erano lamentati dei problemi […]

POGGIO A CAIANO – Sono terminati i lavori di asfaltatura in via Petraia. In estate, infatti, era stata effettuata l’asfaltatura del primo lotto della strada, adesso è stata la volta della seconda parte. Via Petraia, che conduce a Carmignano, da tempo era piena di buche e più volte i residenti si erano lamentati dei problemi di viabilità. Appena possibile quindi, l’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori di bitumatura. “Dopo il primo lotto dei lavori, – si legge in una nota – il Comune di Poggio a Caiano ha sollecitato tutti i proprietari frontisti, i cui terreni si affacciano su via Petraia, di ripristinare e mettere in sicurezza le proprie scarpate e muretti, visto il loro stato. Nei giorni scorsi, il cantiere relativo all’asfaltatura si è concentrato sulla parte finale di via Petraia, mettendola così in sicurezza e ampliandola leggermente. Inoltre, sono stati collocati, ai lati della carreggiata, i delineatori di margine. A breve verrà rifatta la segnaletica orizzontale”.