Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al campo di baseball di Porto di Mezzo

LASTRA A SIGNA – Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al campo da baseball di Porto di Mezzo con la sostituzione delle reti di recinzione esistenti e l’adeguamento della recinzione fuori campo. Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto del “Regolamento per la realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi per il gioco del […]

LASTRA A SIGNA – Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al campo da baseball di Porto di Mezzo con la sostituzione delle reti di recinzione esistenti e l’adeguamento della recinzione fuori campo. Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto del “Regolamento per la realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi per il gioco del baseball e softball e per il rilascio delle omologazioni”, delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale del 18 marzo 1996, delle norme dettate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di tutta la normativa vigente, finalizzato all’ottenimento del rinnovo dell’omologazione per la Categoria B Seniores – Giovanili Under 12, Under 15 e Under 18 e l’eventuale, auspicato, ottenimento dell’omologazione per la Categoria A.

Si è proceduto quindi alla realizzazione di una recinzione costituita da rete in acciaio zincato che rispetta le prescrizioni di legge e la normativa Uni per le recinzioni esterne dei campi da baseball e della sovrastante rete in nylon, con pali in acciaio a sezione circolare esterni alla recinzione e cordolo in cemento armato alla base a pari livello del terreno. Questa parte di recinzione è necessaria per il ripristino della corretta distanza del fuoricampo. Inoltre sono stati inseriti nuovi cancelli zincati a norma Uni En 10244-2 e verniciati a polvere termoindurente di poliestere colore giallo Ral 1012. La scelta della colorazione è dettata da esigenze di massima visibilità poiché i cancelli costituiscono uscite di emergenza per l’impianto sportivo e, come tali, vanno evidenziate rispetto al colore verde della recinzione.

Il nuovo cordolo alla base di tutta la recinzione è stato realizzato a raso, ossia a quota pari al livello del terreno di gioco, nel rispetto del punto primo delle note dell’omologazione del campo in corso di validità. L’intero intervento ha un costo di 138.000 euro circa ed è stato finanziato con risorse interne. Ricordiamo che negli ultimi anni il campo è stato oggetto di altri interventi come la sostituzione delle 4 torri faro e il rifacimento dell’impianto idrico e sanitario negli spogliatoi. “Stiamo lavorando molto e continueremo a lavorare per ammodernare tutti gli spazi e gli ambienti degli impianti sportivi comunali – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – per migliorarne la qualità, la fruibilità, l’efficientamento energetico e garantire così un’offerta variegata di discipline sportive da poter praticare sul territorio e uno sport accessibile a tutti, valorizzando l’associazionismo sportivo che è uno dei motori della nostra comunità”.