Concluso a Spazio Reale il concorso nazionale di danza Csi. Fra le scuole brilla la Campi Danza Signa 

CAMPI BISENZIO – Un fine settimana, sabato 9 e domenica 10 maggio, nel segno della danza. E’ quello che si è svolto nell’Auditorium di Spazio Reale che si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso nazionale di danza, un evento che ha celebrato l’arte del movimento e del ballo in tutte le sue forme: dalla danza accademica (classica, contemporanea e moderna) fino alle danze urbane (hip hop, street dance). Fra assoli, passi a due e performance di gruppo, le 29 scuole di danza provenienti per lo più da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana hanno offerto, attraverso i 720 danzatori, presenti uno spettacolo straordinario al folto pubblico che ha gremito in entrambe le giornate l’Auditorium fiorentino ed agli occhi della commissione tecnica nazionale danza del Csi, composta da Laura Valenzuela, Chiara Banterla, Grazia Tringale, Mario Beschi e Michela Consolo, soddisfatta per il lavoro svolto dalle società sportive che con passione, impegno e lavoro hanno contribuito all’ottima riuscita della finale nazionale 2026. Fra le scuole che hanno brillato, Campi Danza Signa, mentre a premiare i partecipanti, oltre ai commissari tecnici nazionali del Csi, il presidente fiorentino Roberto Posarelli. Oltre duecento le coreografie valutate dalla prestigiosa giuria internazionale formata da Michele Vegis, Teresita Del Vecchio, Sabatino D’Eustacchio, Mary Smash e Federica Fabbrizzi, che ha selezionato anche i nomi dei vincitori dei premi speciali, ossia le migliori coreografie e talenti. Per quanto riguarda la scuola Campi Danza Signa, si è distinta come migliore coreografia “Jeunesse” – Classico Junior, come migliore coreografia “You Can’t Catch Me” – Urban Junior e come migliore coreografia “Bounce” – Urban Senior.