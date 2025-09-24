FIRENZE – La Sg.formazionegiuridica organizza un corso completo per la preparazione ai concorsi pubblici per 55 istruttori amministrativi e 24 funzionari amministrativi a tempo indeterminato nel Comune di Firenze. Le lezioni si terranno a Firenze il lunedì e martedì dalle 17.30 alle 21.30. Per informazioni contattare la referente del corso, dottoressa Guarducci, al numero 3486809930 oppure inviare una e-mail all’indirizzo sgformazionegiuridica@gmail.com.
Concorsi pubblici nel Comune di Firenze: c’è un corso di preparazione
