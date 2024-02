Condominio: Confartamministratori organizza un convegno sui nuovi rischi e le coperture

CAMPI BISENZIO – Il territorio sta cambiando e sono sempre più gli edifici esposti a eventi gravi e imprevedibili, non solo il terremoto ma anche le alluvioni, che provocano danni alla struttura come agli impianti, spesso difficili da ripristinare, senza un supporto adeguato. I tempi sono maturi per una nuova consapevolezza dei rischi e delle contromisure possibili. Eppure, […]

CAMPI BISENZIO – Il territorio sta cambiando e sono sempre più gli edifici esposti a eventi gravi e imprevedibili, non solo il terremoto ma anche le alluvioni, che provocano danni alla struttura come agli impianti, spesso difficili da ripristinare, senza un supporto adeguato. I tempi sono maturi per una nuova consapevolezza dei rischi e delle contromisure possibili. Eppure, quello delle coperture assicurative è un nervo scoperto. Negli anni passati fu ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) a lanciare l’allarme: solo cinque edifici su cento hanno coperture assicurative mentre il rischio sia sismico sia idrogeologico insieme minacciano quasi l’80% del patrimonio immobiliare, che è il primo investimento per tutti gli italiani. Per questo, Confartamministratori, aderente a Confartigianato Imprese Firenze, promuove mercoledì 28 febbraio presso l’Hotel 500 di Campi Bisenzio un incontro dal titolo “Eventi catastrofali. Informazioni utili per gli amministratori” nell’ottica di migliorare la consapevolezza del rischio e delle coperture necessarie. La stessa Unione Europea invita a ridurre il “gap di protezione climatica” come parte di una strategia organica contro il cambiamento climatico; non solo, ogni punto percentuale in più di copertura, sempre secondo ANIA, potrebbe ridurre i costi globali a carico della fiscalità generale del 22%.

Ad aprire i lavori sarà il presidente di Confartamministratori Alessandro Ferrari. Seguirà un esame approfondito dei rischi grazie agli assicuratori Andrea Tinalli e Andrea Fontani (Zurich Assicurazioni). L’evento, rivolto agli amministratori ma anche a tutti i professionisti del settore casa e alla cittadinanza, ha il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Firenze e, infatti, interverrà anche il Consigliere Gianni Arabini. Nella parte conclusiva interverranno due dottori commercialisti, Marco Francini e Gianmatteo Francini, per illustrare i vantaggi fiscali dopo l’ultima legge di stabilità. Sponsor dell’iniziativa sono Airone, Duferco Energia, Gestirsi, Agenti In Rete (AIR), Eurocert, Altamore e Fontani Assicurazioni, Postini Fiorentini, Gruppo EGS, Arno Manetti Ascensori, Firenze Acqua, La Saetta disinfestazioni. Per info: segreteria@confartamministratori.it