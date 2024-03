Confartigianato, 3.650 euro a favore della Mensa La Pira

PRATO – Ammonta a 3.650 euro la cifra raccolta da Confartigianato Imprese Prato a favore della Mensa La Pira. Con la consegna ufficiale da parte del presidente Luca Giusti alla presidente dell’associazione, Elena Pieralli, si chiude così anche quest’anno la sottoscrizione partita in occasione della tradizionale cena natalizia, giunta alla sua ventesima edizione, e proseguita attraverso donazioni da parte dei soci Confartigianato sul conto corrente dedicato. “Un modo meraviglioso di iniziare la primavera – ha commentato Elena Pieralli – grazie a Confartigianato che da così tanti anni ci offre un contributo importante grazie a questo appuntamento con la cena che per noi è la più attesa dell’anno: è la cena della città solidale, la città che lavora e che nonostante le difficoltà non si tira indietro per aiutare noi e tutti coloro che hanno bisogno di noi, della nostra associazione”. “L’associazione La Pira è un patrimonio essenziale per la città e l’intera comunità – dice Luca Giusti – Per questo da vent’anni, grazie alla generosità e alla solidarietà dei nostri imprenditori, sosteniamo questa realtà. Anche quest’anno portiamo la nostra offerta che certamente non risolverà tutte le esigenze dell’associazione ma rappresenta un segnale, oltre che dal punto di vista economico, anche della vicinanza di Confartigianato su un tema così importante con ripercussioni sul tessuto sociale del territorio. Nella speranza che l’opera portata avanti da Elena Pieralli, Andrea Baroncelli e tutti i volontari, possa trovare nuova linfa e nuove forze per il presente e per il futuro”.