Confartigianato, appello agli artigiani: “C’è bisogno di elettricisti, idraulici, carri attrezzi, ditte di disinfestazione” 

FIRENZE – Da Confartigianato Imprese Firenze un supporto concreto ai territori più colpiti e a maggiore concentrazione di imprese, la Piana fiorentina: dal ripristino delle reti e delle infrastrutture oltre che dalla sicurezza e la bonifica passa la ripresa del territorio. “Oggi – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani – una nostra delegazione ha incontrato l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio e i referenti della Protezione civile. Ed è emerso l’estremo bisogno di figure professionali e tecniche per contribuire al ripristino del territorio e alla ripresa: servono elettricisti, idraulici, carri attrezzi, segnaletica stradale, ditte di disinfestazione. Noi stiamo già contattando i nostri associati affinché possano mobilitarsi e intervenire”. “Non solo, abbiamo messo a disposizione un numero verde per le imprese che hanno avuto danni e per le future richieste e, a breve, sarà a disposizione un conto corrente per destinare aiuti alle imprese, – aggiunge Sorani – si stimano danni per 500 milioni, una parte consistente riguarda imprese, in un territorio che ne conta oltre 10 mila: condividiamo, quindi, la scelta dello stato di emergenza e apprezziamo i primi interventi del governo. Comunque, noi faremo la nostra parte”.