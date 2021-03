Confartigianato Imprese Toscana: “Vaccini, si faccia presto per tutelare gli anziani”

FIRENZE – “Nella classifica regionale delle vaccinazioni degli over 80 diffusa da Fondazione Gimbe, la Toscana ne esce con un dato molto negativo: solo il 2,4 per cento delle persone con più di 80 anni ha completato il ciclo (ricevendo quindi due dosi), mentre la prima dose l’ha ricevuta meno del 15 per cento. Quindi la Regione Toscana in ambito nazionale è penultima per il ciclo completo della vaccinazione per gli over 80 e ultima per la somministrazione della prima dose”: lo dice, in una nota, Confartigianato Imprese Toscana. “Sono dati estremamente preoccupanti – commenta Angiolo Galletti, presidente Anap, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Toscana – dal momento che la fascia di popolazione più colpita è proprio quella degli over 80. I ritardi nelle vaccinazioni comportano la perdita di vite umane, soprattutto tra i nostri anziani. Oggi molti vivono spesso situazioni critiche, per le limitazioni ai contatti, anche familiari imposte per combattere la pandemia, e per i disagi causati dalle difficoltà del sistema sanitario. Chiedo quindi alle istituzioni competenti di adottare tutte le misure necessarie per tutelare le fasce di popolazione più anziane e rimediare al più presto a questa grave situazione, potenziando la rete di assistenza per gli anziani e potenziando il numero degli operatori sanitari dedicati alla vaccinazione ricorrendo ai centri della protezione civile e, anche a postazioni mobili”.