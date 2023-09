Confermarsi fra le migliori squadre d’Italia e “attirare” più tifosi: via alla nuova stagione per i Cavalieri Union

PRATO/SESTO FIORENTINO – Se quella di ieri è stata la giornata della presentazione ufficiale della nuova stagione agonistica, quella di oggi, sabato 16 settembre, dà il via agli impegni agonistici. Ieri, infatti, ha preso il via ufficialmente la stagione 2023/2024 dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, con gli atleti del gruppo seniores in campo per […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Se quella di ieri è stata la giornata della presentazione ufficiale della nuova stagione agonistica, quella di oggi, sabato 16 settembre, dà il via agli impegni agonistici. Ieri, infatti, ha preso il via ufficialmente la stagione 2023/2024 dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, con gli atleti del gruppo seniores in campo per il primo impegno della stagione oggi, sabato 16 settembre, con il “Trofeo del tessile”, match amichevole con il Rugby Noceto con inizio alle 18 allo Stadio Chersoni di Prato). “Si torna in campo – spiegano dalla società – a distanza di quattro mesi dalla splendida avventura che ha portato la squadra a giocarsi i play-off promozione del campionato di serie A. Nel maggio scorso il sodalizio che raggruppa le realtà rugbistiche di Prato e Sesto Fiorentino ha toccato il punto più alto dalla sua fondazione nel 2010. Dopo un periodo di riposo che ha coinciso con la pausa estiva, tutte le formazioni del club (oltre alla prima squadra, le categorie Under 16, Under 18 e serie C) sono tornate in campo e stanno lavorando a fondo per preparare al meglio gli impegni del nuovo anno. Il campionato principale rimane appunto quello di serie A che inizierà domenica 8 ottobre e terminerà domenica 5 maggio 2024. Un torneo lungo e impegnativo, articolato su ventidue giornate che potrebbero diventare 25 in caso di accesso ai play-off. I Cavalieri Union sono collocati nel girone 3, quello del centro sud”.

L’assessore allo sport del Comune di Prato, Simone Faggi, e il sindaco Matteo Biffoni hanno confermato il rinnovo del campo Montano di viale Galilei, dove presto inizieranno i lavori per il campo sintetico e il restyling della struttura. Tornando invece all’attualità, l’appuntamento odierno vedrà contrapposte due squadre al vertice della serie A, seppur in gironi diversi. Gli emiliani, infatti, dall’8 ottobre (data di partenza del campionato) parteciperanno alla Pool A con le formazioni del nord ovest, mentre i Cavalieri Union affronteranno le migliori realtà del centro sud nell’ambito della Pool C. Lo staff tecnico ha scelto questo match per capire lo stato di forma a distanza di 20 giorni dall’inizio della preparazione.

Gli obiettivi sono semplici, ma ambiziosi: confermarsi tra le migliori squadre d’Italia e rafforzare la partecipazione dei tifosi fuori dal campo. Un programma che ha spiegato il presidente Francesco Fusi: “Il club è reduce da un’annata esaltante, c’è tanta voglia di continuare a coinvolgere le persone nel nostro progetto. La società si fa promotrice dei migliori valori dello sport attraverso i giovani, il vero collante dei Cavalieri che sono un gruppo a forte trazione locale. Nella nostra attività cerchiamo di insegnare ai giocatori tutto ciò che serve per essere uomini maturi e responsabili ancor prima che atleti vincenti”.

“La nostra intenzione – ha aggiunto il coach Alberto Chiesa – è quella di capire a che punto siamo, soprattutto dal punto di vista fisico, e fare un bilancio della nuova proposta tecnica che abbiamo condiviso con i giocatori. Ci stiamo concentrando su un piano di gioco leggermente diverso, dove abbiamo cambiato qualcosa nel sistema offensivo. Il test offrirà spazio a tutti i giocatori in organico e osserveremo con attenzione chi rientra da lunghi infortuni. È una partita di rugby e come sempre ci piace competere per vincere, ma non ci saranno strategie particolari da mettere in atto, né stress per il risultato, semmai vogliamo rendere questo impegno il più allenante possibile in vista delle prossime gare”.

Torna in campo anche la squadra Under 16, che ha ripreso a pieno regime gli allenamenti e sfiderà il Florentia in amichevole a Prato presso il campo del Montano alle 10.30 di domani, domenica 17 settembre. Infine, il settore giovanile può festeggiare la convocazione di Cesare Zucconi, terza linea classe 2004, chiamato nel gruppo dell’Italia Under 20 agli ordini del responsabile tecnico Massimo Brunello. Il giovane talento pratese sarà a Parma dal 17 al 19 settembre per una tre giorni di allenamenti preparatori all’attività internazionale d’autunno.