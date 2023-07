Confesercenti, Confartigianato e Toscandia: intesa per l’ambiente

FIRENZE – Creare nuove opportunità di crescita in relazione ai cambiamenti climatici e alla necessità di progettare un modo più sostenibile e meno impattante per le imprese. È quanto prevede l’accordo siglato fra Confesercenti Firenze, Confartigianato Firenze e Toscandia (azienda attiva nel settore veicoli commerciali e della logistica), finalizzato nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio. Fra le iniziative, si legge in una nota, Toscandia darà una prima consulenza gratuite a Confesercenti e Confartigianato sul tema della transizione ecologica. Inoltre a tutti gli associati, in possesso della Toscandia Card, verrà dato un coupon di 50 euro spendibili per servizi e manutenzioni su veicoli commerciali.

“La convenzione, spiega l’amministratore delegato di Toscandia, Giuseppe Barelli – non apre solo le porte alla possibilità di acquistare un mezzo con una convenzione economica, ma anche l’opportunità di avere un aiuto per affrontare la transizione ecologica, ormai non più trascurabile”. Per Santino Cannamela, presidente di Confesercenti città di Firenze, “la convenzione offre agli associati opportunità interessanti in materia di mobilità” mentre, secondo il presidente della sezione trasporti di Confartigianato Toscana, Roberto Tegas, “l’accordo accompagna e favorisce con gradualità il passaggio che non è semplice, né immediato per le imprese e per le Pmi”. “Questo accordo è un esempio di collaborazione tra istituzioni, aziende e categorie economiche per un obiettivo condiviso: migliorare la qualità dell’aria della nostra città”, ha aggiunto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio. “Abbiamo fatto insieme incontri con le associazioni di categoria sulla logistica e a breve saranno attuati i primi cambiamenti, – ha concluso l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – i servizi di trasporto merci in centro dovranno essere svolti con mezzi elettrici di dimensioni contenute e in questo ambito si potrà anche pensare a un orario più ampio per effettuare le consegne”.