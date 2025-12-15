Confesercenti Firenze: “Aeroporto di Firenze, un intervento fondamentale per lo sviluppo dell’area metropolitana”

FIRENZE – “Noi diciamo sì al progetto di ampliamento della pista dell’aeroporto di Firenze”: lo afferma Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze, che parla “a seguito dell’annunciato ricorso al Tar da parte di alcuni Comuni. Come Confesercenti Firenze vogliamo ribadire invece il nostro sostegno a un intervento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e commerciale della nostra area metropolitana”. E ancora: “Un aeroporto potenziato, capace di gestire un maggior numero di rotte e voli, rappresenta una porta di accesso cruciale che: facilita l’arrivo di flussi turistici internazionali, contribuendo alla crescita delle attività economiche, favorendo scambi commerciali e investimenti ed infine, ma non meno importante, può generare nuove opportunità di lavoro dirette e nell’indotto. Invitiamo, pertanto, tutte le istituzioni a procedere con decisione e celerità nell’attuazione del progetto, superando gli ostacoli burocratici e le opposizioni che rallentano un’opera strategica per il futuro del territorio. La nuova infrastruttura è un investimento sul futuro di Firenze”.